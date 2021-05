Albenga tappa centrale del cammino di San Martino (FOTO)

Albenga sempre più vicina ad affermarsi tappa centrale del cammino di San Martino riconosciuto a livello europeo e non solo. Il Progetto Europeo New Pilgrim Age, che ha coinvolto la Città delle Torri dal 2017 al 2020, incentrato sullo sviluppo e la promozione del cammino ufficiale di San Martino e alla promozione di un turismo legato alla spiritualità (il Cammino di Santiago di Compostela ne è un esempio), nonostante la pandemia, sta continuando a far conoscere Albenga attraverso i canali ad esso legati.

Le attività intraprese, infatti, hanno innescato un vivace dibattito e iniziative sociali, culturali e imprenditoriali nell'ambito della valorizzazione di Albenga come tappa culturale e turistica del cammino e il distanziamento fisco non ha impedito di tenere vivi i contatti e i propositi individuati, tra cui quello di inserire attivamente la città nel circuito delle città di San Martino.

Ieri sono stati in visita ad Albenga Antoine Selosse il delegue general del Réseau européen des Centres Culturels Saint Martin de Tours, Christian Andreani, Presidente dei centri culturali di San Martino della Corsica e una delegazione di persone coinvolte - in Corsica, Francia e nell’imperiese.

Ad accoglierli il Sindaco Riccardo Tomatis, il vice sindaco Alberto Passino e il consigliere delegato alla valorizzazione dell'Isola Gallinara Giorgio Cangiano, oltre che dalla dottoressa Selene Pollini, funzionario responsabile dell'Ufficio Turismo del comune di Albenga.

Negli auspici di tutti la possibilità di sviluppare un nuovo progetto legato a San Martino nell'ambito del programma IT-FR Marittimo e la nascita, ad Albenga, di un vero e proprio centro culturale dedicato a San Martino figura centrale della spiritualità europea tra l'Ungheria e la Francia.

Albenga, anche sfruttando la centralità della sua posizione (è infatti il naturale sbocco al mare nell’ambito del cammino), può diventare tappa essenziale di questo percorso di rinascita sotto ogni punto di vista.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Siamo molto felici di aver ricevuto Antoine Selosse e Christian Andreani accompagnati da una piccola delegazione di persone coinvolte nel progetto. Ascoltare dalle loro parole la centralità di Albenga nel cammino di San Martino e percepire il loro entusiasmo per la visita alla nostra città ci riempie di orgoglio. Attraverso una rete nazionale e internazionale stiamo sviluppando tutti gli aspetti che porteranno la nostra città ad essere sempre più conosciuta anche sui canali che valorizzano il turismo storico, culturale in particolare legato alla spiritualità”.