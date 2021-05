Dichiarazione MUD 2021: il 3 giugno seminario su come eseguire l’adempimento

La Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona ricorda che entro il 16 giugno prossimo tutti i soggetti (imprese, enti, consorzi) che producono, trattano e smaltiscono rifiuti sono tenuti a presentare il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativo all’anno 2020.

Per illustrare le modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione, la Camera di Commercio di Genova e la Camera di Commercio Riviere di Liguria organizzano, nella giornata di giovedì 3 giugno 2021 dalle ore 10,30, un seminario gratuito in modalità webinar dal titolo “MUD 2021: soggetti obbligati, sanzioni, esempi di compilazione delle più diffuse tipologie di dichiarazione”.

Per partecipare alla riunione è necessario iscriversi al seguente LINK del sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Dopo l’iscrizione, verrà inviata email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella riunione. Per coloro che non potranno partecipare, il seminario sarà registrato e reso disponibile su richiesta.

si ricorda che il Mud è articolato in “comunicazioni” che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento: comunicazione rifiuti; comunicazione veicoli fuori uso; comunicazione imballaggi, composta dalla sezione consorzi e dalla sezione gestori rifiuti di imballaggio; comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per ulteriori informazioni CLICCA QUI.