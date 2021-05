Sassello, la scuola serale a distanza si apre all’Europa

Anche nel corrente anno scolastico è continuato il Progetto “Scuola a distanza: io studio da qui”, organizzato e finanziato dal comune di sassello in collaborazione con l’Istituto Superiore “Don Milani” di Montichiari (BS) che eroga le lezioni a distanza, il CPIA di Savona che ne cura l’aspetto didattico e gestionale e l’Istituto Comprensivo di Sassello che ospita l’iniziativa.

La Scuola serale e distanza riguarda l’indirizzo di Amministrazione Finanza e MarKeting. Quest’anno sono state attivate due classi: terza e quota per un totale di 5 studenti, seguiti da due tutor. Il Progetto è finanziato oltre che dal Comune di Sassello con risorse proprie, anche dalla Fondazione A. De Mari di Savona, la Regione Liguria – Settore Istruzione e Formazione, l’Azienda dolciaria ADR La Sassellese di Sassello.

Nei giorni scorsi è approdato anche all'Istituto statale Don Milani di Montichiari "Erasmus+", il progetto comunitario dedicato all'istruzione per gli adulti che alla scuola di via Marconi coinvolge al momento 13 studenti-lavoratori, 11 dell'indirizzo di Amministrazione, finanza e marketing e 2 dell'indirizzo di Manutenzione e Assistenza Tecnica.

"Lo scopo è di potenziare le competenze in lingua inglese e informatica seguendo l'internazionalizzazione dell'istruzione - racconta il docente coordinatore Sergio Fuccio - Le attività sono svolte in partnership con due centri pubblici di educazione permanente, il Miguel Rosanes di Sueca e l'Enric Valor di Alzira dalla Spagna, la cooperativa sociale Fabrizio Manetti di Cascina (Pi), la Brainery Academy di Udine, il Centro di formazione superiore lituano di Utena e l'associazione turca Gioventù e Cultura di Vezirköprü. Si prevede appena sarà possibile, l'interscambio tra gli studenti che hanno aderito al programma. con la possibilità per loro di viaggiare e studiare nei paesi coinvolti, attraverso i fondi erogati dall'Unione Europea".

Nel frattempo gli alunni si stanno preparando interagendo on line secondo le linee del progetto.