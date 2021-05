Polfer, operazione "Stazioni Sicure": un arresto e quattro denunce

Nella stazione di Genova Principe, una giovane donna bosniaca, di 23 anni, fermata insieme ad una sua connazionale, è stata arrestata in quanto ricercata dovendo scontare una condanna a 2 anni e 11 mesi di reclusione, ordinanza emessa dal Tribunale di Milano per reati contro il patrimonio. Durante i controlli, la donna, prima di essere condotta nel carcere di Pontedecimo, è stata anche trovata in possesso di un portafogli che aveva sottratto poco prima ad un'anziana signora di 83 anni, a bordo treno regionale, in concorso con la sua amica. Per tale episodio sono state entrambe denunciate per furto aggravato ed il portafogli restituito alla legittima proprietaria.