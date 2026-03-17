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Cronaca | 17 marzo 2026, 11:27

Alassio, grave infortunio sul lavoro: uomo perde una mano, codice rosso al San Paolo

L'incidente si è verificato in piazza Paccini

Alassio, grave infortunio sul lavoro: uomo perde una mano, codice rosso al San Paolo

Questa mattina, intorno alle ore 9, un grave infortunio sul lavoro si è verificato in piazza Paccini ad Alassio. Un uomo ha riportato l’amputazione di una mano, e subito è stato dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente la Croce Rossa di Alassio, l’automedica e i Carabinieri per prestare i primi soccorsi e garantire la sicurezza dell’area. L’incidente sarebbe avvenuto in una corniceria, pare a causa di una sega circolare.

Dopo le prime cure del caso, la vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona.

Redazione

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