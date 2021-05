Vaccini ai minorenni: l'Ema dà il via libera al siero Pfizer dai 12 ai 15 anni

Anche i più giovani, dai 15 ai 12 anni, potranno vaccinarsi contro il Covid19 usando il siero messo a punto da Pfizer BioNTech.

Lo ha stabilito nel pomeriggio l'Ema, l'Agenzia Europea del farmaco, seguendo quanto già stabilito lo scorso 10 maggio dagli Usa: ora toccherà ad Aifa, l'Agenzia italiana, dare il via libera, presumibilmente in una manciata di giorni. Da lì si potrà completare il ciclo vaccinale per circa 8,5 milioni di adolescenti italiani, di cui circa 50mila in Liguria.

Si tratta di un importante passo in avanti nella corsa all'immunità di gregge: da più esperti in materia la vaccinazione dei minorenni e in generale delle fasce più basse di età è considerata "conditio sine qua non" per sconfiggere definitivamente il virus.