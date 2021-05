Savona, il 30 maggio manifestazione in piazza Mameli per chiedere la cessazione del blocco Usa contro Cuba

"Il 23 giugno prossimo Cuba presentera’ per la 29esima volta alle Nazioni Unite una mozione per l'eliminazione del blocco degli Stati Uniti: il blocco economico, finanziario e commerciale più lungo della storia moderna, che ha causato e continua a causare perdite ingenti limitando lo sviluppo della propria nazione". Così attraverso una nota il Circolo Italia/Cuba Savona, e il Circolo Granma di Celle Ligure/Varazze.

"L’internazionalismo solidale da sempre dimostrato da Cuba ha ora necessità del nostro appoggio e pertanto i circoli della associazione Italia/Cuba di Savona e del Granma di Celle Ligure esporranno striscioni contro il blocco, chiedendone la cessazione: 'Basta Blocco', 'No mas Bloqueo', 'Unblock Cuba'. Invitiamo alla partecipazione e a manifestare con noi e per Cuba" concludono gli organizzatori della manifestazione che si terrà domenica 30 maggio, alle ore 17.30, in piazza Mameli a Savona.

Sempre il prossimo 30 maggio si terrà, sulla pagina Facebook Italia/Cuba nazionale, una diretta sul tema del blocco a Cuba al quale prenderanno parte:

HERNANDO CALVO OSPINA - giornalista- scrittore , documentarista

FABRIZIO CASARI - giornalista – direttore di www.Altrenotizie.org

DOMENICO MUSELLA - segretario Circolo di Napoli Associazione Italia – Cuba

GIANMARCO PISA - Istituto Italiano Ricerca per la Pace - Corpi Civili di Pace, IPRI/CCP

ALESSANDRA RICCIO - ispanista, giornalista -già direttrice di Latinoamerica

PRESENTA :

CASELLA ROBERTO - circolo granma di Celle Ligure

MODERA :

FRANCO ZUNINO - coordinatore regionale itaia/cuba Liguria

CONTRIBUTI :

NOEMI RABAZA - prima vicepresidente ICAP

GRACIELA RAMIREZ - Comitato internazionale per la pace e dignita’ dei popoli