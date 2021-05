Pertini avrà la sua statua in bronzo a Stella, il calco della scultura donata da un artista di Siracusa

Una statua che ritrae Presidente più amato dagli italiani donata al comune di Stella a patto che venga fusa in bronzo a spese dell'amministrazione e collocata nei pressi della casa museo di San Giovanni.

Questa l'iniziativa dell'artista siracusano Pietro Marchese in onore di Sandro Pertini in occasione del trentennale della sua morte avvenuto lo scorso anno ma che a causa della pandemia le celebrazioni erano state cancellate.

Su suggerimento dello stesso Marchese la procedura per fondere l'opera potrebbe essere realizzata nella Fonderia Artistica Versiliese a Pietrasanta, con i quali l'artista ha già collaborato in passato per la realizzazione del monumento dedicato ad Archimede e per la statua dedicata alla campionessa mondiale di apnea Rossana Maiorca.

Il comune con una delibera di giunta ha accettato la donazione del calco/modello della scultura "rilevando che munifico gesto è frutto di spirito di liberalità non essendo vincolato ad alcuna controprestazione in favore del soggetto donante e risulta meritevole di interesse e vantaggioso per l'Amministrazione comunale dal momento che l'opera può consentire un arricchimento culturale per l'intera comunità cittadina, nonché l'incremento del patrimonio dell'amministrazione".

Di comune accordo fra le parti, Marchese, come specificato dall'amministrazione, concede al Comune di Stella la cessione dei diritti d'immagine relativi all'opera, anche in funzione di eventuali scopi futuri inerenti l'utilizzo dell'opera, una volta che questa sarà realizzata tramite fusione in bronzo.

"Siamo contentissimi, la aspettavamo da 30 anni" il commento della presidente dell'associazione Sandro Pertini di Stella Elisabetta Favetta.

Nel frattempo mercoledì 2 giugno a Savona verrà svelata l'opera in onore di Pertini nell'omonima piazza realizzata dall'artista pisano Gianni Lucchesi, scelta da una commissione giudicatrice nei mesi scorsi, che si presenterà come una lastra d'acciaio molto sottile, alta 6 metri, di sei tonnellate.

Sarà una stele costituita da sei frasi ritenute tra le più emblematiche. E da lì sono state individuate le dieci parole chiave argentate che spiccheranno sulle altre.