Sassello, incidente tra due moto: un centauro in codice giallo al Santa Corona

Intervento dell'elisoccorso Grifo1 nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 29 maggio, sulle strade di Sassello dove due motociclisti si sono scontrati per cause ancora da accertare.

Non ben chiarita la dinamica, ma ad avere bisogno delle cure dei sanitari è stato soltanto uno dei due centauri il quale lamentava, all'arrivo dei sanitari del 118, dolori addominali.

Per accelerare il trasporto, in codice giallo, al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure si è così deciso per la soluzione aerea.