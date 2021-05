Pediatria Santa Corona, Prioli (Asl2): "La carenza di medici c'è, al lavoro per evitare ripercussioni sul servizio"

La carenza di medici e la possibilità, o meglio il rischio, che la Pediatria dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure sia costretta a ridurre la propria attività a 12 ore giornaliere anziché 24. È stato questo il tema del colloquio, avvenuto telefonicamente nei giorni scorsi, tra Marco Damonte Prioli, direttore generale di Asl 2, e Luigi De Vincenzi, sindaco pietrese. A confermarlo è lo stesso dg dell'azienda sanitaria: "Ci siamo sentiti, ho ribadito che stiamo lavorando per evitare che ci siano problemi - ha spiegato Damonte Prioli - è chiaro che la carenza di medici c'è. Siamo al lavoro per stringere rapporti sia con il Gaslini che con l'università per poi scorrere le graduatorie e fare concorsi per evitare che ci siano ripercussioni sul servizio".

Sulle vicissitudini della Pediatria del nosocomio pietrese, l'amministrazione comunale aveva espresso tutta la propria preoccupazione attraverso una nota stampa firmata dal primo cittadino e dal consigliere delegato alla sanità Giovanni Liscio (leggi QUI). Timori che il sindaco De Vincenzi sottolinea ulteriormente ai microfoni di Savonanews: "Siamo molto preoccupati per questa situazione, ancor di più dopo le recenti dichiarazioni del dottor Gaiero (primario del reparto di Pediatria e Neonatologia, che ha confermato la carenza di medici per un servizio h24 ndr). Chiediamo alla Asl che faccia tutto il possibile: un D.E.A. di II livello non può certamente non avere il pronto soccorso pediatrico. Estendiamo la richiesta alla Regione, al presidente Toti, affinché prenda a cuore la vicenda e faccia in modo che si arrivi ad evitare la riduzione dell'attività del reparto".

Proprio il presidente Toti il prossimo 1° giugno sarà a Pietra Ligure per l'inaugurazione del completamento del lungomare Partigiani (leggi QUI): "Al presidente faremo certamente presente anche la situazione del Santa Corona - sottolinea il primo cittadino - ad ogni modo l'amministrazione comunale si sta già attivando, ripeto: il D.E.A. di II livello non può prescindere dal pronto soccorso pediatrico h24. E poi siamo sempre in attesa della riapertura del Punto Nascite".