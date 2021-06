Albenga, inizia la stagione balneare: più spazi grazie al "progetto Moli" (FOTO)

Oggi inizia la stagione balneare e, ad Albenga, si parte con nuovi spazi e un arenile più protetto da mareggiate e processi di erosione della spiaggia, grazie alla realizzazione del primo stralcio funzionale del “progetto Moli”. L’intervento ha visto il rifacimento di 8 pennelli e il ripascimento strutturale della spiaggia tra gli stessi.

Il progetto da €. 2.500.000,00, redatto dall'ingegnere Paolo Gaggero, è stato eseguito dalla ditta A.Z. srl di Albenga che si è aggiudicata l’appalto e prevede anche un intervento di manutenzione del molo della darsena che sarà realizzato a termine della stagione balneare.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: "Un intervento che prevede ancora qualche fase di completamento che sarà eseguita al termine della stagione estiva per garantire il pieno svolgimento della stagione balneare. Il litorale guadagnerà così più ampie superfici che grazie ai ripascimenti stagionali dei vari concessionari e al secondo lotto in via di progettazione garantirà nei prossimi anni una piena fruizione di nuove spiagge e la difesa della costa".

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: "Questo è il primo intervento consistente di valorizzazione di un tratto di arenile che fino ad oggi era poco sfruttato. L’intervento è stato effettuato con lo scopo di difendere la costa, ma, al tempo stesso, favorisce la formazione delle spiagge e quindi avrà un’importante valenza dal punto di vista turistico. Il secondo lotto, di pari importo, vedrà poi la realizzazione di ulteriori interventi su altri moli e il miglioramento di quelli già realizzati".