Educazione ambientale, "Bandiera Verde" anche per le scuole "Massone" di Varazze

Giornata piena nelle scuole di Varazze in tema ecologico martedì 1° giugno 2021, a cominciare dalla Primaria "Massone", dove la classe 2/A è stata premiata con la prestigiosa "Bandiera verde", per l'impegno con cui ha svolto un capillare lavoro di studio del territorio varazzino "mare-monti", costruendo un piccolo laboratorio animato che proponeva l'ambiente marino e montano con intelligenti animazioni sulla fauna e sul paesaggio.

Il vicesindaco facente funzione Luigi Pierfederici, presente insieme all'assessore alla Cultura e all’Ambiente Mariangela Calcagno, ha dato il via alla manifestazione ricordando l'importanza crescente di una sensibilizzazione in difesa dell'ambiente, come ottimamente esposto in una riuscita esposizione dell' "Eco Codice", letto a turno dagli scolari, che si sono anche soffermati sul significato della Festa della Repubblica, di domani mercoledì 2 giugno, con particolare riferimento al tricolore e alla storia dell'emblema della città di Varazze.

La consegna della Bandiera Verde, simbolo dell'ambiente da curare e difendere, soprattutto dalle nuove generazione che avranno in eredità il nostro pianeta, è stata fatta dalla Referente Regionale Eco School, Albina Savastano, (assistita dalla collaboratrice Marina Bri), la quale si è vivamente complimentata con gli scolari e le loro insegnanti per il lavoro svolto.

Presenti alla cerimonia il vicepreside Andrea Caradonna, le insegnanti Suetta, Michero, Giusto, Viola, Tallarico e il funzionario Ilaria Mangini (CEA), in rappresentanza del Geopark del Beigua.

Successivamente il Vice Sindaco si è portato sul Molo "Marinai d'Italia" dove il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, ha dato vita ad una lezione teorica-pratica con tema l'Ecologia nell'ambiente marino e di sotto costa, che ha coinvolto gli alunni della scuola media di Varazze.

La riuscita di questa giornata di sensibilizzazione sulla necessità di difendere il nostro "prezioso" ambiente si è svolta nel segno di un successo incondizionato, sottolineato dall'entusiasmo degli alunni e dei molti genitori accorsi a testimoniare il loro appoggio e plauso.