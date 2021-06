Da ieri sera alle 23 è partita la seconda chiamata volontaria per gli over 18 per il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson.

Fino ad ora sono 13 mila i prenotati su 20mila 500 vaccini disponibili: AstraZeneca è ancora prenotabile in tutte le Asl mentre J&J è andato esaurito alle 23.37 in Asl 3 e alle 23.56 in Asl 1; è invece ancora disponibile nelle altre Asl.