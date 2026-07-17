Nuovo piano sociosanitario, il distretto Albenganese incontra il direttore Vinai: "Al lavoro per i miglioramenti"

La sanità territoriale e il futuro del Piano Sociosanitario Integrato Regionale (Pssir) sono stati al centro dell'incontro che si è svolto ieri nella sala consiliare del Comune di Albenga tra i sindaci del comprensorio e il Direttore Sociosanitario di Ats Liguria, Pierluigi Vinai.

Nel corso della riunione sono stati affrontati i temi legati all'organizzazione della sanità sul territorio, con particolare attenzione al ruolo dei distretti sociosanitari e degli ambiti territoriali, oltre ai contenuti del nuovo Piano sociosanitario regionale.

Secondo Vinai, l'incontro si inserisce nel percorso di confronto avviato con le amministrazioni locali per raccogliere osservazioni e contributi utili alla definizione del documento. "C'è stato un importante scambio di vedute con i sindaci del comprensorio. Questo incontro rientra nel percorso di miglioramento del Piano chiesto ai sindaci della Liguria ed è in questo senso che vogliamo lavorare, con la piena disponibilità di Regione Liguria e di Ats Liguria", ha dichiarato il Direttore Sociosanitario.

Soddisfazione anche da parte dell'assessora alle Politiche sociali del Comune di Albenga, Marta Gaia, che ha evidenziato come il confronto abbia consentito di mettere in luce le principali criticità del territorio e di programmare i prossimi passaggi del percorso.

"L'incontro di Ats Liguria con i sindaci dell'ambito ha permesso di evidenziare le problematiche del territorio, oltre a fissare le date per i prossimi passaggi. Abbiamo chiesto ulteriori approfondimenti sul Pssir, in particolare sulle risorse economiche e sul personale che permetteranno la messa a terra del nuovo piano", ha affermato l'assessora.

L'incontro rappresenta uno dei momenti di confronto promossi da Ats Liguria con gli amministratori locali nell'ambito del percorso partecipativo che accompagnerà la definizione del nuovo Piano Sociosanitario Integrato Regionale.