Linee guida sull'utilizzo delle spiagge comunali a Celle: massimo 50 persone sulla sponda sinistra del rio Ghiare

Cinquanta persone potranno stazionare sulla spiaggia libera nella sponda sinistra sinistra della foce del rio Ghiare a Celle Ligure.

A precisarlo l'ordinanza del sindaco Caterina Mordeglia in merito alla disciplina di utilizzo per l'estate delle spiagge libere comunali di località Bouffou, Punta Aspera, San Bastiano e proprio la striscia di sabbia a fianco al rio cellese.

La sponda sinistra quindi in considerazione della situazione emergenziale potrà essere individuata con una capienza massima di 50 persone sulla base della superficie rilevata dall'ufficio del demanio. Non potrà però utilizzata la parte sottostante alla foce.

La spiaggia libera Punta Aspera (ex colonia milanese) avrà la capienza massima pari a 200 persone e quella in zona Bouffou invece la capienza massima sarà di 300 persone, a San Sebastiano massimo 40.

Sarà vietato lo stanziamento e l'utilizzo degli arenili in uso alle associazioni cellesi (Gruppo Scout Nautico Celle Ligure 1, Circolo Arci Celle Nautica, Sporting Club Pesca Sportiva, Club Nautico Celle) per attività ludiche di gruppo, per stazionamento sull'arenile e per tutte quelle attività che non sono strettamente riconducibili agli sport acquatici per i quali sono concesse in uso le aree demaniali.

In ogni attività sociale esterna consentita deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; tutte le persone che usufruiscono delle spiagge libere devono rispettare la massima capienza come indicata dai cartelli affissi all'ingresso di ogni spiaggia; è fatto divieto di occupare e/o stazionare all'interno dei corridoi individuati tra un settore e l'altro, che devono essere mantenuti liberi per consentire l'accesso al mare e/o lo spostamento in sicurezza sulla spiaggia; tutti i frequentatori delle spiagge, devono adottare le misure precauzionali adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca.