Raccolta differenziata a Stellanello: distribuzione straordinaria dei kit

Nonostante la bellezza del territorio e il senso di comunità che caratterizza la popolazione di Stellanello, fino al maggio di questo anno il comune raggiungeva solo il 29% di raccolta differenziata, dimostrandosi un comune “arretrato” per quanto riguarda la differenziata.

Per questo dal 1° giugno”, racconta il sindaco Claudio Cavallo: "E' partito un nuovo servizio di raccolta, molto più puntuale, che prevede sia un metodo di porta a porta che di prossimità in base alla geografia delle frazioni. Bisogna anche dire - prosegue - che a Stellanello molti hanno sempre fatto il compostaggio domestico senza però entrare nell'elenco compostatori, abbassando così la percentuale di raccolta. Per questo abbiamo distribuito e continuiamo a distribuire kit, informazioni, e domande per ricevere la compostiera e lo sgravio fiscale del 10% per tutti coloro che attuano il compostaggio domestico".

"Inoltre - conclude il sindaco - posizioneremo cinque compostiere di comunità con chiave dedicata, per servire quelle rare utenze che non dispongono di un terreno sul quale posizionare la compostiera domestica, per raccogliere l’importante matrice dell’organica e riutilizzarla nel modo corretto. Altro tema è rappresentato da pannolini e pannoloni; a questo proposito saranno collocati cinque contenitori sul territorio muniti anch’essi di chiavi dedicate, che verranno consegnate a chi ne ha fatto richiesta".

"Per venire incontro anche ai possessori di seconde case, ai non residenti, e ai cittadini, abbiamo inoltre deciso di organizzare un'ulteriore giornata di distribuzione dei kit e delle informazioni, grazie all'enorme disponibilità del nostro staff - spiega il direttore di Egea, l'ingegnere Giorgio Parto - Il kit e le informazioni verranno distribuite sabato 5 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 presso l'area delle feste di fronte alla sede comunale. Chiediamo a tutti i cittadini che non si fossero ancora recati a ritirare il kit, di farlo nella giornata del sabato 5 giugno. Dopo questa giornata”, conclude il direttore, "il ritiro del kit sarà possibile solo ed esclusivamente presso gli uffici comunali previo appuntamento telefonico. Ma ricordiamo che, senza il kit, non è possibile attuare il servizio di raccolta, già in essere sul territorio, servizio che prevede, oltre ad una raccolta mirata, anche il controllo del corretto conferimento e possibili sanzioni".