Sanità ponente savonese, Grande Liguria: "Situazione pesante"

Grande Liguria, sezione Pietra Ligure-Loano attacca. Questa la nota diramata nella mattinata odierna. Il bersaglio? Il presidente della Regione Liguria.

"Se avessimo scommesso sulla non presenza del governatore Toti a Pietra Ligure martedì sicuramente avremmo vinto parecchio, e se in accoppiata con l'assenza del presidente della commissione Sanità avremmo senza dubbio fatto il pieno. La situazione si sta facendo davvero pesante. Il punto nascite ancora chiuso, la pediatria a rischio H 12 in un DEA di secondo livello. Tutto questo è pazzesco. Inoltre il Punto di Primo Intervento di Albenga non è stato ancora riattivato. Il tutto alla vigilia di una stagione che per fortuna sarà da tutto esaurito" spiegano dal gruppo Grande Liguria.

"Si sta avvicinando la campagna elettorale per le amministrative e ci saranno incontri e dibattiti - conclude - Noi siamo pronti con le nostre domande scomode e a segnalare tra i candidati chi si è davvero interessato e impegnato. Oppure chi si è giustificato o voltato da un'altra parte quando si depauperava la sanità del ponente savonese.