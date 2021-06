Ricostruzione ponte delle Fucine: sopralluogo del consigliere regionale Bozzano a Murialdo

Il consigliere regionale di Cambiamo! in visita a Murialdo, comune situato in Val Bormida con 790 abitanti, un territorio ricco di storia e potenzialità.

"Purtroppo non mancano anche importanti criticità per i danni da maltempo, per i quali è in corso un cantiere finanziato da Regione Liguria con circa un milione di euro - scrive su Facebook il consigliere Bozzano - Il sindaco Giacomo Pronzalino mi ha intrattenuto raccontandomi tante curiosità di questo paesino".

"Pensate che tra i confini comunali si contano ben 18 chiese. Ma la nostra attenzione è andata soprattutto verso le criticità di questo territorio. Con il primo cittadino abbiamo completato più sopralluoghi, partendo dal ponte in costruzione in località Fucine, finanziato dalla Regione con circa un milione e 100 mila euro. Anche altre le zone che necessiterebbero di importanti interventi - conclude - Essere presenti sul territorio è importante, non lasciare soli i sindaci dei piccoli comuni è essenziale".