Pietra, Carrara contro Liscio: "Non è in grado di distinguere l'opposizione politica dalle prese di posizione personali"

Lei va avanti dicendo che ho 'fomentato': '...usando lo strumento del ricatto elettorale...' Un'altra cosa, per Lei, 'grave'. Ma in democrazia (della quale lei dimostra di essere ignorante delle regole basilari) cosa c'è di più 'normale' di dire e, se del caso, di gridare: 'Non fai quello che ti sei impegnato a fare? Non fai quello per cui ti ho votato? Non ti voto più!'. Non ho mica istigato a tirare delle pietre o dei chiodi… Ed io mi sento di poterlo dire 'apertamente' perché alle ultime elezioni regionali, essendo un conservatore, che si riconosce appieno nell'area politica moderata, ho votato convintamente Toti ed il centrodestra perché mi dava, mi davano fiducia e, soprattutto, perché volevo che proseguisse la 'discontinuità' e la diversità con gli amministratori di sinistra e del PD, in particolare. Quel PD e quei suoi amministratori che hanno impoverito e 'devastato' nel suo valore S.Corona nei decenni precedenti, sottraendole continuamente specialità per portarle a Savona e dandole un colpo mortale, con l'eliminazione dello status di 'Azienda ospedaliera', che per il DEA di ll livello era importante mantenere. Provvedimento, quello della 'deaziendalizzazione', perpetrato dalle Giunte regionali PD Burlando/Montaldo; ma anche non difeso, come avrebbe potuto e dovuto, dal PD De Vincenzi Luigi che, da Sindaco, nell'assemblea dei Sindaci, non votò 'contro' ma si 'astenne' e non volle ricorrere al TAR (mentre altri Comuni lo fecero) contro la stessa 'deaziendalizzazione' dell'ospedale. Pertanto, avendo votato convintamente il Presidente Toti ed il centrodestra regionale, mi sento 'in credito', tale che, se non dovessero essere mantenute ma, anzi, andare deluse le aspettative riposte in loro e premiate col voto, non esiterei a mutare anche decisamente atteggiamento. Penso che, alla fine, il Presidente Toti, che ha dimostrato finora nel campo sanitario, di non sbagliare un colpo, specie in occasione della pandemia, vorrà tener fede ai suoi impegni. Tuttavia, in ogni caso, tutto quanto ho scritto più sopra lo posso serenamente affermare perché, pur essendo di 'centrodestra' (ho denominato il mio gruppo consiliare proprio 'centrodestra'), come Lei ben sa, non sono iscritto ad alcun partito di quella coalizione. Questo, presumo che a Lei faccia dispiacere perché a me Lei non può dire, come ha già fatto e detto ad altri: 'sei di 'Fratelli d'Italia', vallo a chiedere ai tuoi'. No, a me non lo può dire perché da decenni io ed altri, a Pietra Ligure, pur riconoscendoci nel centro destra, ci rapportiamo ed agiamo solo per l'interesse della nostra città, senza subire influenze, condizionamenti o ordini di scuderia. Da nessuno. E ci riteniamo liberi di intervenire, proporre, criticare, stimolare, quando lo riteniamo nell'interesse della nostra città.