34enne ricoverata al San Martino con bassi livelli di piastrine nel sangue: è stata vaccinata ad Alassio con Astrazeneca

"È ricoverata presso l’Ospedale Policlinico San Martino dove sono in corso accertamenti la donna, savonese, di 34 anni che oggi, mentre si trovava al lavoro, nel Tigullio, ha avvertito un forte mal di testa e si è recata autonomamente presso l’Ospedale Policlinico San Martino. Dai primi esami effettuati in Pronto soccorso, è emerso un livello basso di piastrine nel sangue. La donna ha riferito di essere stata vaccinata ad Alassio il 27 maggio scorso con la prima dose di Astrazeneca". Lo comunica Regione Liguria attraverso una nota stampa.

"Secondo quanto riferito dagli specialisti del Policlinico San Martino, la paziente è cosciente, perfettamente collaborante e non presenta sintomatologia associabile ad una trombosi. Per verificare la causa del basso livello di piastrine nel sangue ed evitare comunque un aggravamento delle sue condizioni, è stata avviata la terapia e sono in corso ulteriori esami" concludono dall'ufficio stampa regionale.