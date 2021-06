Albenga, dopo due mesi di inseguimenti arrestato uno scippatore seriale: 8 furti di borse e 2 di motorini

Ben 8 scippi, un furto all'interno di una macchina e 2 furti di motorini.

E' il lungo elenco di reati fatti risalire dai Carabinieri del comando di Albenga come di responsabilità di un 43enne ingauno arrestato nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 giugno, e compiuti negli ultimi due mesi nel ponente della provincia, da Alassio a Borghetto Santo Spirito.

Le manette sono scattate dopo che l'uomo aveva messo a segno gli ennesimi colpi, due nel giro di pochissime ore, con una modalità ormai nota agli uomini dell'Arma che da tempo ne seguivano le tracce: lo scippo di due donne.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 14 nella città delle Torri, quando lo "scippatore seriale" ha preso di mira una 60enne che passeggiava in bicicletta, accostandola a bordo di un motorino risultato poi come bottino di un furto ad Alassio, rubandole la borsa che teneva nel cestino anteriore.

Dalla segnalazione della vittima al 112 è scattata l'operazione che ha visto coinvolte pattuglie delle stazioni di Loano, Albenga, Ceriale e gli uomini in borghese della sezione operativa.

Dopo circa un’ora, lo scippatore ha colpito di nuovo, stavolta sul lungomare di Ceriale dove ha strappato una borsa dalle mani una donna seduta su di un muretto.

La centrale operativa ha quindi posizionato una serie di posti di controllo negli snodi nevralgici tra le due cittadine, mentre gli uomini in borghese hanno svolto appostamenti e indagini dedicate, anche con l’ausilio dei sistemi di video sorveglianza presenti.

Una mossa che ha dato i suoi frutti: a un certo punto il ladro, a bordo del motorino segnalato, è stato visto transitare ad Albenga, dando vita a un inseguimento da parte dei militari e degli uomini in borghese, anche a bordo di alcuni scooter.

Vistosi alle strette lo scippatore ha lasciato il motorino rifugiandosi in un'abitazione dove è però stato raggiunto e arrestato facendo sì che i militari recuperassero la refurtiva, alcuni cellulari e del denaro contante.

Il 43 enne è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della caserma albenganese fino a stamani, quando è comparso davanti al giudice che ha confermato la misura cautelare in carcere.

La sua posizione è inoltre al vaglio dell’autorità giudiziaria per altri 9 scippi messi a segno dal 22 aprile ad oggi ai danni di altrettante donne ad Albenga, Loano, Ceriale e Borghetto Santo Spirito, sempre con le medesime modalità.

In particolare è stato ritenuto responsabile del furto di un borsello il 2 giugno all’interno di una macchina ad Albenga; due furti commessi il 30 maggio e il 2 giugno ai danni di due donne alle quali ha rubato con destrezza le borse che tenevano nel cestino delle loro biciclette mentre passeggiava in viale Che Guevara nella cittadina ingauna; il furto di un ciclomotore col quale il 22 e il 24 aprile ha rubato le borse di altrettante donne sul lungomare di Albenga e per le vie della città; il furto con destrezza ai danni di una donna commesso all’interno dei locali della Lega Navale di Borghetto il 20 maggio; e infine il furto di un secondo ciclomotore col quale, il 23 e 25 maggio, ha rubato con destrezza la borsa a due donne che passeggiavano in bicicletta a Ceriale e Pietra.

Le perquisizioni hanno permesso di recuperare parte della refurtiva sottratta alle vittime e l’abbigliamento indossato per commettere i reati. I motocicli sono invece stato restituiti ai legittimi proprietari.