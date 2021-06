Decreto riaperture, sottosegretario Costa (Noi con l’Italia): “Torniamo a vivere e ad avere fiducia nel futuro”

"Sono orgoglioso aver rappresentato alla Camera il Governo nel voto di conversione in legge del "Decreto Riaperture", che approderà al Senato nei prossimi giorni. Per la prima volta negli ultimi mesi ecco un provvedimento che affronta il tema della ripartenza e della ripresa del Paese. Torniamo a vivere e ad avere fiducia nel futuro. Il voto di oggi alla Camera dei Deputati rappresenta un nuovo ulteriore passo di un percorso che ci mette sulla strada giusta per lasciarci alle spalle l’emergenza che tanto duramente ha colpito anche il nostro Paese. Un voto che conferma, inoltre, l’incisività delle politiche e delle scelte del Governo Draghi, che hanno riconsegnato legittima centralità al Parlamento, non ricorrendo più ai Dpcm ma adottando i decreti legge e permettendo così alle Camere di esercitare le proprie funzioni".