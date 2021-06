TPL Linea: al via il servizio per il Parco Acquatico “Le Caravelle”

TPL Linea riattiva il servizio di collegamento fra la stazione FS di Albenga e il Parco Acquatico “Le Caravelle” di Ceriale, con fermata presso S. Rocco.

I titoli di viaggio utilizzabili saranno

- Biglietto unico di andata e ritorno, sia per la partenza dalla Stazione FF.SS. di Albenga, sia dalla fermata di Ceriale San Rocco, contraddistinto dal colore verde e dai loghi TPL/Caravelle, venduto dalla rivendita della stazione FS di Albenga e dal personale TPL, al costo di € 3,00. Il biglietto dovrà essere obliterato al momento della salita, un’unica volta;

- Biglietto valido per il solo viaggio di ritorno, contraddistinto dal colore bordeaux e dai loghi TPL/Caravelle, venduto dal personale TPL, al costo di € 1,50. Il biglietto dovrà essere obliterato al momento della salita.

Per suggellare la rinnovata collaborazione con il parco acquatico e il servizio navetta per i visitatori dell’attrazione estiva cerialese, l’azienda di trasporto savonese ha scelto lo slogar “Insieme per ripartire”.

Tutte le informazioni sui servizi TPL contattando il numero 019 2201231 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 16.00.