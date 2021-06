Cairo, l'ordinanza del sindaco: "Limitare consumo acqua potabile"

Limitazione del consumo di acqua potabile. L'ordinanza è stata firmata nei giorni scorsi dal sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini.

Il documento valido fino al 7 luglio 2021, consentirà il prelievo dalla rete idrica esclusivamente per usi domestici e zootecnici, con l'assoluto divieto di utilizzo dell'acqua potabile per uso extra-domestico, in particolare per l’irrigazione di orti, giardini e lavaggio automezzi. Le imprese di costruzione dovranno fare uso razionale dell’acqua, limitandone il consumo allo stretto necessario.

Tale regolamentazione si è resa necessaria dopo la nota di IRETI S.p.A, gestore del servizio di acquedotto potabile sul territorio comunale: l'uso di acqua potabile durante il periodo dei lavori di manutenzione agli impianti di Tirreno Power, potrebbe causare criticità nel reperimento della risorsa idrica di approvvigionamento all'acquedotto comunale.

La mancata osservanza alle disposizioni della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.