Loano, Foto Pieffe si sposta in Corso Europa 19

“Dopo 33 anni dalla fondazione di Foto Pieffe Loano, ci spostiamo in una nuova e più grande sede. Dal 1 luglio, infatti, i clienti affezionati e nuovi potranno trovarci in Corso Europa 19 in uno spazio di 100 metri quadri”.

Ad anticipare la novità è la voce soddisfatta di Elia Toni, uno dei titolari di Foto Pieffe Loano.

Foto Pieffe Loano è un’attività rinomata di consolidata esperienza, presente in città dal 1988.

Per andare incontro alle crescenti richieste da parte degli utenti, i titolari hanno deciso di potenziare il servizio e investire, malgrado il periodo post pandemia, traslocando in un locale caratterizzato da una metratura adeguata alle crescenti necessità.

Il negozio sarà così configurato: una modernissima sala pose attrezzata per foto da scattare in studio, che sarà disponibile anche per il noleggio da parte di altri colleghi fotografi, e una spaziosa area di vendita molto più fornita rispetto al passato.

Foto Pieffe Loano offre un ventaglio di servizi di alta qualità che spaziano da accurati servizi per matrimoni e cerimonie, ritrattistica, book fotografici, stampe e ingrandimenti fotografici, video, oltre alla vendita di articoli personalizzati con le foto preferite.

“Una parte importante della nostra attività è infatti dedicata alla stampa fotografica su supporti di diverso tipo, per un ampio assortimento di gadget e articoli da regalo personalizzati, molto richiesti dai clienti”, sottolineano i titolari.

L’attività sarà operativa nella vecchia sede fino a sabato 26 giugno e dal 1 luglio Foto Pieffe Loano apre i battenti in Corso Europa 19.

“Invito tutti a venire nella nuova sede per vedere il nuovo negozio, per un saluto, o anche solo per curiosare”, conclude Elia.

Foto Pieffe Loano dal 1988 – Corso Europa 19 – 019 672929/347 081581 – www.fotopieffe.it

Facebook: Foto Pieffe – Instagram: fotopieffe_loano