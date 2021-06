Varazze, riportata alla luce a Cantalupo dagli Alpini una trincea della Seconda Guerra Mondiale (FOTO)

1400 ore di lavoro. Uniti nel ricordo per far conoscere alle giovani generazioni cosa era stato costruito da diversi ragazzi varazzini nel 1943.

Quest'oggi, 13 giugno, in occasione del 76esimo anniversario del bombardamento avvenuto a Varazze, dopo più di un anno di attività e una pandemia che ha rallentato gli interventi, è stata inaugurata dal gruppo alpini varazzini la trincea risalente alla Seconda Guerra Mondiale riportata alla luce alla Crocetta di Cantalupo.

Per molti anni era rimasta nascosta dalla imponente vegetazione cresciuta ma gli alpini di Varazze grazie ad un immenso lavoro sono riusciti a fare riaffiorare la linea difensiva presente sulle alture della città.

"È stata una inaugurazione molto partecipata e ci ha fatto molto piacere - spiega il presidente provinciale della sezione alpini Emilio Patrone - il coronamento per il grande lavoro che abbiamo messo in atto per portare alla luce un pezzo di storia".