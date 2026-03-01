Cairo, il campo sintetico del Vesima torna agibile: lavori conclusi

Il campo da calcio in sintetico in località Vesima torna agibile dopo i gravi danni causati dall’alluvione dello scorso settembre, che aveva compromesso circa un quarto della superficie rendendone impossibile l’utilizzo. Si conclude così l’intervento di ripristino promosso dal Comune di Cairo Montenotte, ritenuto prioritario per garantire la continuità dell’attività sportiva cittadina.

A gennaio l’assessore allo Sport Marco Dogliotti aveva annunciato l’avvio dei lavori, spiegando che la decisione "era maturata dopo un’attenta valutazione delle tempistiche e delle esigenze della Cairese". Il maltempo aveva reso necessaria la rimozione e lo smaltimento del materiale danneggiato prima del rifacimento del manto. L’operazione è costata circa 70 mila euro.

L’intervento consentirà ora di ottenere l’omologazione dell’impianto per altri due o tre anni, assicurando la piena fruibilità del campo per allenamenti e gare ufficiali. Un passaggio strategico anche in vista della manutenzione programmata a marzo sui due campi in erba, che renderà il sintetico centrale nella pianificazione del sodalizio gialloblù.

"L’Asd Cairese 1919 – si legge in una nota – desidera esprimere un sincero ringraziamento al Comune di Cairo Montenotte per l’intervento di sistemazione della parte di campo danneggiata dall’alluvione di settembre". Un segnale di collaborazione tra istituzioni e società sportiva che restituisce alla comunità un impianto pienamente funzionale.