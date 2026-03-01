Albenga in lutto per Maria “Bugi” Pastorino, anima storica del frantoio Sommariva

Albenga dice addio a Maria Pastorino, per tutti “Bugi”, scomparsa all’età di 96 anni. Vedova di Nino Sommariva, è stata una figura simbolo per la città e per una delle sue realtà imprenditoriali più rappresentative.

Insieme al marito aveva fondato l’azienda agricola e olearia Sommariva, acquisendo il frantoio all’interno delle mura del centro storico, ancora oggi sede dell’attività. Un’impresa cresciuta nel tempo fino a raggiungere la quinta generazione, diventando un punto di riferimento per la produzione olearia del territorio ingauno.

“Non ti incontreremo più nei nostri amati caruggi, non sentiremo più i tuoi racconti, come quello della telefonata di Paolo Villaggio – scrivono i Fieui di caruggi su Facebook -. La tua vita è stata intensa e non sempre facile, con dolori grandi. Hai trasmesso a chiunque ti abbia conosciuto valori importanti: famiglia, lavoro, sacrificio, altruismo. Sei stata, tu esile e delicata, una grande quercia possente. Grazie per tutto”.

Lascia i figli Gianni con Elena e Agostino, gli adorati nipoti Alice, Gabriele, Leonardo e Giacomo, la piccola Margherita e tutti i parenti.

I funerali saranno celebrati martedì 3 marzo alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria in Fontibus ad Albenga.

La famiglia rivolge un particolare ringraziamento alla cara Carmen per la vicinanza e l’assistenza e chiede di non mandare fiori, ma fare offerte all’associazione “Basta Poco”.