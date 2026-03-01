Incontro di Assoutenti sullo spostamento della ferrovia: Scuderi e Toboga fanno il pieno a Borghetto

Il pomeriggio nuvolo e freddino di ieri non ha scoraggiato un centinaio di persone che hanno voluto partecipare all’incontro organizzato da Assoutenti alla Fattoria Didattica dei Vivai Michelini a Borghetto Santo Spirito, in merito al progetto di spostamento a monte della ferrovia nel ponente savonese.

“Proprio lì vicino – spiega Davide Michelini, titolare del vivaio e garden -, a monte del Rio Fasciole, potrebbero ipoteticamente partire espropri e cantieri per la realizzazione di quest' opera così controversa e contestata da cittadini e turisti. Ho descritto cosa prevede il contestato progetto e le sue tragiche conseguenze per il territorio, l' agricoltura e le falde acquifere, oltre alle conseguenze, per chi ancora, eroicamente, deciderà di spostarsi in treno”.

Gianni Taboga di Assoutenti ha invece elencato le numerose associazioni e movimenti contrari sin dal 1995 allo spostamento a monte e consegnato alla europarlamentare Benedetta Scuderi di Avs un memorandum contenente tutte le iniziative dell' associazione dei consumatori “contro questo progetto che penalizzerebbe fortemente sia gli utenti del servizio ferroviario, i cittadini e i turisti. L' associazione ha presentato 2 denunce alla Commissione Europea, circostanziate di tutte le gravi violazioni del progetto alle direttive europee sulla mobilità sostenibile”, spiega.

Benedetta Scuderi ha soprattutto ascoltato e ha poi collegato "i gravi rischi di questo progetto al cambiamento climatico in corso, alle emergenze sul territorio e ad una visione miope e superata che mira solo alla speculazione edilizia e all' interesse di pochi, a discapito delle comunità - ha poi aggiunto-. Una politica che non persegue il bene comune ma solo interessi di parte, non è più politica, a che cosa serve? I soldi in opere pubbliche vanno spesi, ma spesi bene, non buttati via in questo modo". L' eurodeputata si farà portavoce al parlamento europeo delle istanze contrarie al progetto di tutta una galassia di associazioni, cittadini, imprenditori agricoli e comitati.

Presente il consigliere regionale di Avs Jan Casella, il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa, oltre ai consiglieri comunali di minoranza Reale e Oliva, i consiglieri comunali di Pietra Ligure Carrara e Negro “da sempre contrari”, il consigliere comunale di Ceriale Luigi Giordano, il direttore provinciale di Coldiretti, il portavoce dei pendolari Mauro Serra e molti ferrovieri, ingegneri, professionisti e imprenditori agricoli.

“Sono sempre di più le voci contrarie, le critiche, e le perplessità sull' ipotesi della ferrovia a monte”. A tutti i partecipanti all’incontro, Michelini ha regalato una piantina di basilico “simbolo dell' agricoltura del territorio che verrà distrutta o danneggiata da questo assurdo progetto”, conclude.