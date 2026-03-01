Via Aurelia e autostrada paralizzate: traffico in tilt tra Pietra e Finale Ligure

Code e rallentamenti diffusi lungo la rete stradale del Medio Ponente savonese, nella domenica del rientro sanremasco, sia per quanto concerne l'autostrada sia la via Aurelia. Il traffico è praticamente bloccato in diversi tratti, con disagi significativi per gli spostamenti quotidiani.

I principali rallentamenti si registrano tra Pietra Ligure e Finale Ligure, a causa di congestione del traffico e cantieri in corso lungo l'autostrada A10 a Spotorno, che contribuiscono a complicare ulteriormente la circolazione. A Finale, per la gestione del traffico, è stata attivata la Polizia locale all'altezza della rotonda della stazione ferroviaria