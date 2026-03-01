Addio a Giuseppe "Pino" Pellegrino, storico commerciante e volontario: lutto a Laigueglia e Villanova d’Albenga

Lutto a Laigueglia e Villanova d’Albenga per la scomparsa, all’età di 89 anni, di Giuseppe “Pino” Pellegrino. Era per tutti una persona squisita, sempre pronta a una parola gentile.

Lascia la moglie Angela, i figli Marco con Paola, Monica con Massimo e Michela con Sergio, i nipoti Nadine, Frederick, Emanuele, Simone, Alessandro e Gianmaria e le sorelle Angela e Antonietta.

Per oltre cinquant’anni aveva vissuto a Laigueglia, dove tra gli anni ‘70 e ‘80 aveva gestito in via Roma un negozio di bombole del gas ed elettrodomestici, attività portata avanti fino alla pensione.

Accanto al lavoro, l’impegno nel volontariato: molto attivo nella Pro Loco e tra i volontari delle “Penne”, fu tra i primi a dare il proprio contributo al Santuario delle Penne. Era inoltre confratello onorario della Confraternita di Santa Maria Maddalena.

Da oltre vent’anni viveva a Villanova d’Albenga. “Giuseppe abitava nel borgo da molto tempo – lo ricorda il sindaco Pietro Balestra – era una persona cordiale, gentile e rispettosa. Lo si incontrava spesso passeggiando per il paese e non mancava mai il suo saluto, a volte accompagnato da due chiacchiere”.

Il rosario sarà recitato oggi, 1° marzo, alle 17.30 nella camera ardente dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. I funerali domani alle 15 nella chiesa di Santo Stefano a Villanova d’Albenga.