Albenga, trovano una carrozzina funzionante nel Centa e la donano a una signora anziana

“Quando andiamo a ripulire il Centa troviamo di tutto, anche una carrozzina funzionante… dopo averla pulita e disinfettata, finalmente ieri sera l’abbiamo donata a questa signora. Il suo sorriso ha illuminato il centro storico”.

Con queste parole Panfilo Greghini, fondatore e responsabile di "Cuore Ingauno", gruppo di volontari di Albenga che si occupa di pulire le spiagge, il fiume Centa e il centro storico della città delle torri, pubblica sull’omonima pagina Facebook il felice epilogo di un atto di abbandono improprio.

“Durante le operazioni di pulizia del fiume, effettuate con gli altri volontari del nostro gruppo - aggiunge Panfilo - abbiamo trovato questa carrozzina perfettamente funzionante. L’ho portata a casa per riordinarla, in attesa di capire se poteva essere utile a qualcuno”.

“Qualche tempo dopo, ho sentito che una signora ne avrebbe avuto bisogno per poter portare a spasso l’anziana mamma di 98 anni, quindi ho pensato che potesse essere l’occasione giusta per far felice qualcuno. La signora ha ricompensato il nostro impegno con un grande sorriso, che ha illuminato il centro storico e il nostro Cuore Ingauno“ conclude il fondatore del gruppo di volontari.