Scontro tra scooter e auto ad Albenga: un ferito al Santa Corona (FOTO)

Incidente stradale ad Albenga. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata odierna e la macchina del pronto intervento si è subito attivata. Il sinistro ha coinvolto due mezzi: uno scooter e un'automobile.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza. Mobilitata anche la polizia locale per i rilievi del caso. Lo scontro si è verificato in via Leonardo da Vinci, nella zona del lungocenta, dalla rotonda "grande" prima di entrare nell'arteria che porta al centro storico.

Il conducente della due ruote, pare un uomo, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.