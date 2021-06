Varigotti, inversione spericolata di un'auto sull'Aurelia: centauro in codice rosso

Duplice intervento dei soccorritori della Croce Bianca di Finalmarina nella mattinata di oggi, 14 giugno.

Il primo e più grave episodio si è verificato a Varigotti sull'Aurelia a levante della galleria di Punta Crena dove un'automobilista si è lanciato in una manovra azzardata e pericolosa invertendo "a U" il senso di marcia finendo per colpire uno scooter che stava sopraggiungendo.

Ad avere la peggio è stato il centauro, un 28enne, sbalzato dalla sella del proprio veicolo: il giovane, finito contro un muro, ha riportato diversi traumi a un piede e al bacino, oltre a numerose escoriazioni ed è stato trasportato in codice rosso dai militi del 118 con l'assistenza dell'automedica Sierra 4. La moto è andata quasi distrutta.

Auto e moto protagoniste anche del secondo episodio, verificatosi sempre sulla via Aurelia e con dinamica simile ma stavolta all'altezza di Corso Europa, nei pressi di piazzale Boncardo: in codice giallo con escoriazioni e traumi è finito un sessantenne.

In entrambi i casi sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per regolare il traffico particolarmente intenso sulla Riviera in queste prime giornate dal clima decisamente estivo.