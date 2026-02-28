Fiamme in un palazzo di via Pietro Giuria: intervento dei vigili del fuoco a Savona

È stato domato nel primo pomeriggio l’incendio divampato intorno a mezzogiorno in via Pietro Giuria 3, a Savona, all’interno di una palazzina residenziale che ospita anche alloggi comunali. L’allarme è scattato quando una densa colonna di fumo ha iniziato a invadere la tromba delle scale e alcuni appartamenti.

Le fiamme si sono sviluppate sul pianerottolo del primo piano, dove erano depositate alcune masserizie e materiale cartaceo. Il rogo ha rapidamente saturato di fumo il vano scale dell’intero edificio, rendendo impraticabile l’accesso principale alle abitazioni.

Sul posto sono intervenute la prima partenza del Comando dei Vigili del Fuoco di Savona e una squadra di supporto con autoscala e carro aria, il mezzo utilizzato per il ricambio delle bombole degli autorespiratori, oltre al funzionario di guardia. Vista l’impossibilità di utilizzare le scale interne, i pompieri hanno operato anche con l’autoscala per consentire al personale sanitario del 118 di raggiungere in sicurezza i diversi appartamenti e verificare le condizioni degli occupanti.

Alcuni residenti sono stati fatti uscire dallo stabile, mentre altri sono rimasti nei propri alloggi, affacciati alle finestre per respirare aria pulita, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. A supporto delle operazioni sono intervenuti anche la Polizia Locale, la Polizia di Stato e i sanitari della Croce Bianca di Savona.

L’incendio è stato rapidamente circoscritto e sono poi proseguite le operazioni di ventilazione e bonifica dei locali. Non si registrano feriti, ma alcuni residenti sono stati sottoposti a controlli medici.