 / Cronaca

Cronaca | 27 febbraio 2026, 10:32

Infortunio sul lavoro a Savona: uomo cade da una scala facendo un volo di 5 metri, codice rosso al Santa Corona

L'incidente si è verificato all'interno del cantiere del convento di San Giacomo

Momenti di paura questa mattina in salita San Giacomo a Savona, dove un uomo è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala per un’altezza di circa cinque metri.

La centrale operativa del 112 ha immediatamente attivato la Croce Bianca di Savona, l’automedica, la Polizia di Stato e il personale dell’UOPSAL, l’unità operativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe riportato un trauma cranico. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.  

Secondo quanto riferito, l’uomo stava lavorando nel cantiere del convento, attualmente in fase di ristrutturazione.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium