 / Cronaca

Cronaca | 28 febbraio 2026, 09:28

Ruba uno scooter ad Alassio e scappa con due coltelli nello zaino: arrestato dalla Polizia Locale

L'uomo è stato condannato a 8 mesi di reclusione

Ruba uno scooter ad Alassio e scappa con due coltelli nello zaino: arrestato dalla Polizia Locale

Giovedì, in pieno centro ad Alassio, un uomo ha rubato uno scooter posteggiato sulla via Aurelia per poi scappare, peraltro senza casco, nelle strade collinari in direzione della frazione di Solva, prima di essere intercettato e fermato, dopo un inseguimento, da una pattuglia della Polizia Locale.

L’uomo, un 48enne originario di Firenze ma residente a Loano con numerosi precedenti per diversi reati, è stato tratto in arresto in flagranza su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e, ad un controllo effettuato presso il Comando di via Gastaldi, è risultato detenere nello zaino anche due coltelli.

Nel processo per direttissima tenutosi venerdì mattina l’uomo è stato condannato a 8 mesi e 20 giorni di reclusione con l’obbligo di firma presso la Polizia Locale di Alassio per tre giorni alla settimana.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium