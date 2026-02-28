Celle, lutto per la scomparsa di Lorenzo Marré Brunenghi

Celle piange la scomparsa di Lorenzo Marré Brunenghi.

Componente di una delle famiglie più conosciute nel comune cellese, aveva 86 anni.

In passato era stato giocatore e allenatore nella serie A di pallavolo.

Era anche milite della Croce Rosa di Celle.

"Con profondo dolore, la Croce Rosa Cellese si unisce al dolore della famiglia e degli amici del nostro milite Lorenzo per la sua scomparsa. Uomo di grande cuore e dedizione, sarà ricordato per la sua generosità e il suo spirito di servizio. Un pensiero speciale ai suoi cari nipoti, che saranno sempre un ricordo vivo della sua presenza. Riposa in pace" il cordoglio della pubblica assistenza cellese.

Ex capo scout, membro di una famiglia di 11 figli (il papà era uno stimato medico di Celle), lascia la moglie Franca, i 4 figli Marta, Lucia, Andrea e Filippo, gli 8 nipoti e tutti i parenti.

Il funerale verrà celebrato lunedì 2 marzo alle 11.00 nella chiesa parrocchiale di San Michele.