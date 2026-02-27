Infortunio sul lavoro al San Giacomo, l'operaio sarà operato: non è in pericolo di vita

Dovrà essere operato ma non è in pericolo di vita l'operaio 65enne coinvolto questa mattina in un incidente sul lavoro questa mattina in salita San Giacomo a Savona.

L'uomo, genovese, è rimasto vittima di un politrauma dopo essere caduto da una scala da un’altezza di circa cinque metri durante i lavori di ristrutturazione del complesso finanziati dal Pnrr.

Sul posto poco prima delle 9.30 immediato era stato l'intervento della Croce Bianca di Savona, l’automedica del 118, la Polizia di Stato e il personale dell’UOPSAL dell'Asl2, l’unità operativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto acquisendo anche le testimonianze dei colleghi di lavoro.

Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

“Siamo profondamente colpiti. Per noi la sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta ed è quindi grave che sia accaduto un incidente in un nostro cantiere, indipendente dalla dinamica, che è ancora in via di accertamento - ha dichiarato il Sindaco Marco Russo - Ora la priorità è la salute del lavoratore, al quale esprimiamo tutta la nostra vicinanza. Saranno gli organi competenti ad accertare la dinamica, ma certamente sarà necessario fare immediatamente il punto con il direttore lavori e il responsabile della sicurezza per assicurarci che venga garantito il massimo rigore nello svolgimento dei lavori”.

I lavori del progetto “Rifunzionalizzazione complesso San Giacomo – restauro conservativo ex chiesa, cappella e chiostri”, sono infatti finanziati da risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per 3 milioni 450mila euro più 425 mila euro finanziati con risorse comunali.