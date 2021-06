Pietra Soccorso, due serate per discutere e imparare il primo soccorso per i più comuni malori

Il primo spunto di normalità, il ritorno allo stadio, aria frizzante di festa, le prime giornate di sole e caldo. Ma accade l'imprevedibile: mancano pochi secondi alla fine del primo tempo di Danimarca-Finlandia quando il centrocampista danese Christian Eriksen si accascia al suolo, sospeso tra la vita e la morte.

Le immagini fanno in brevissimo tempo il giro del mondo, così come la diagnosi: arresto cardiaco improvviso (Sudden Cardiac Arrest, SCA), la terza causa di morte in Europa, dove ogni giorno mille persone muoiono per arresto cardiaco, tante quanto ne trasportano due Jumbo Jet.

Il 70% degli arresti cardiaci avviene in presenza di qualcuno che potrebbe iniziare la rianimazione cardio polmonare (RCP), ma quest'ultima viene iniziata soltanto nel 15% dei casi. L’uso dei defibrillatori automatici esterni (DAE) rimane basso (valori compresi tra 3.8% e 59%).

Gli esiti neurologici sfavorevoli sono più comuni (50%, con un 33% dei pazienti che permane in stato vegetativo persistente). Tra i sopravvissuti con un buon esito neurologico, sono comuni problemi neurocognitivi, affaticamento e problemi emotivi, che portano ad una riduzione della qualità della vita.

Il recente episodio accaduto ad un atleta di fama internazionale, con decine di controlli annui e una ottima preparazione atletica ha riportato le attenzioni su questa patologia: l'esito non è dipeso dalla fortuna o da potenze soprannaturali, è dipeso da due mani. Due mani addestrate che senza tanti pensieri, senza paura, senza improvvisazioni si sono mosse come è stato loro insegnato. Formazione, preparazione, motivazione, equipaggiamento. Consapevolezza di cosa fare, disponibilità a farlo: poche manovre, facili da eseguire per chiunque, cruciali per salvare una vita. La differenza l'hanno fatta due mani, due mani che potrebbero essere le tue.