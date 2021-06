Alassio piange la scomparsa di Giovanni Baudoino, ex agente della polizia municipale

Lutto nella comunità di Alassio. E' mancato Giovanni Baudoino, per 40 anni in servizio presso la polizia municipale. Era andato in pensione nel 2016, all'età di 61 anni con il grado di Sovrintendente Capo.

Alassino doc, Baudoino era entrato nei vigili nel 1976, quando ancora l’ultimo dei suoi comandanti, Francesco Parrella, non era nato. Sempre apprezzato da superiori e colleghi, dopo una giovinezza lavorativa in strada (è stato anche nelle pattuglie di motociclisti), si era dedicato per diversi anni all’ufficio contravvenzioni.

Stimato da colleghi e colleghe, accorsi numerosi alla cena di commiato dal servizio insieme ai suoi passati comandanti, Giovanni non aveva soltanto svolto con scrupolosa efficienza il suo lavoro, ma nel tempo libero si dedicava al volontariato: faceva parte del gruppo "Amici di padre Hermann" e la sua preziosa collaborazione rimane indimenticabile.

Sempre sorridente, disponibile con la gente, Giovanno Baudoino rimane nel cuore di tantissimi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Pur avendo quotidianamente a che fare con i più arrabbiati tra gli utenti che si rivolgono al comando, infatti, riusciva sempre a trovare il modo di comprendere la situazione, e di farsi a sua volta capire.

Il cordoglio del sindaco Marco Melgrati: "Oltre ad essere un dipendente comunale e un ottimo professionista, per me era un amico caro, sempre disponibile con tutti e per tutti. Con il suo pensionamento si era creato un vuoto umano prima che professionale presso il comando di polizia municipale. Siamo vicini ai parenti e personalmente pregherò per te, caro Gianni" conclude Melgrati.

Questa sera, giovedì 17 giugno, alle 20.30 sarà recitato il Santo Rosario nella chiesa di S. Ambrogio di Alassio, mentre la data delle esequie non è ancora stata fissata dalla famiglia, essendo stata predisposta l'autopsia.

Giovanni Baudoino lascia la moglie Giusy, i figli Andrea e Alessio e due fratelli.