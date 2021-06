Finale, auto contro moto in corso Europa: due persone in codice giallo

Scontro tra un'auto e una moto nella serata di ieri, 16 giugno, a Finale Ligure sulla via Aurelia all'altezza dello svincolo tra corso Europa e via Genova, dove chi proviene dal lungomare può svoltare per tornare verso ponente.

Secondo quanto riferito l'auto, svoltando, avrebbe colpito il motociclo: in conseguenza dell'impatto due persone sono state trasportate in codice giallo al Santa Corona.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Bianca e una della Croce Verde, l'automedica Sierra 4 e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso.