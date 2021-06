Spotorno saluta la "sua" bidella: in pensione dopo 20 anni la signora Domenica

Qualche lacrima di emozione per colleghi e professori delle scuole spotornesi che ieri hanno salutato per l'ultimo giorno di lavoro Domenica Piredda, da due decenni un pilastro, una sorta di istituzione, per la comunità scolastica della cittadina rivierasca dove ha svolto il compito di collaboratrice scolastica.

"Tantissimi anni di servizio, gli ultimi 20 li ha passati a Spotorno, alle scuole elementari, dell'infanzia e in ultimo alle scuole medie - ricorda il sindaco Mattia Fiorini - Non si è mai risparmiata dando sempre il massimo per le scuole, per i colleghi e sopratutto per i ragazzi, generazioni di spotornesi, che le sono tutti molto affezionati".

Una persona ben voluta e stimata da tutti, sempre disponibile e pronta a una parola e un gesto per i giovani studenti.

"Avendola conosciuta personalmente non posso che testimoniare l'enorme impegno in tutto quello che ha fatto, spesso molto oltre quanto sarebbe dovuto e la gentilezza con cui faceva ogni cosa" conclude il primo cittadino che, attraverso il proprio canale social, ha voluto ringraziare e portare un abbraccio a Domenica a nome di tutta la comunità.