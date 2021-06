Celle, Battelli (M5S) trascina in parlamento la questione S. Brigida: "Situazione inaccettabile, fino ad un'ora e mezza di coda per 2 km"

"Fino a un'ora e mezza per percorrere due chilometri, tra Albisola e Celle Ligure e fino a 45 minuti per un tragitto di meno di quattro chilometri, tra Varazze e Celle. E' questa la situazione inaccettabile che gli automobilisti si trovano a fronteggiare quotidianamente ormai da anni a seguito dei lavori condotti da Anas per la messa in sicurezza del rio Santa Brigida. Disagi destinati a peggiorare con l'avvio della stagione estiva e che richiedono un intervento urgente e risolutivo anche per non costringere i cittadini a riversarsi, quando è in funzione, sull'autostrada. Per questo motivo ho deciso di rivolgere un'interrogazione al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, per sapere come intenda agire per mettere fine a questi disagi garantendo ai cittadini il diritto a una mobilità sostenibile, efficiente e veloce". E' quanto scrive, in una nota, il deputato ligure del M5S Sergio Battelli, presidente della Commissione per le Politiche dell'Ue alla Camera.