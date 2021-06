Finale, torna l'ordinanza contro il consumo di alcolici al di fuori di locali e dehors

Tornerà anche quest'anno a Finale l'ordinanza, già emanata negli scorsi anni, che vieta il consumo di bevande alcoliche al di fuori dei locali e dei loro dehors, con l'unica eccezione di eventi organizzati con l'autorizzazione del Comune e comunque limitatamente agli spazi in cui i medesimi sono tenuti.

Inoltre, sulle aree pubbliche esclusi gli spazi già citati sarà vietato consumare anche le bevande analcoliche, oltre a quelle alcoliche, in contenitori di vetro o alluminio, la cui vendita sarà vietata nell'orario indicato.

Il provvedimento, adottato per ragioni di decoro urbano e di pubblica sicurezza, viste le risse già verificatesi in queste prime settimane lungo tutta la riviera savonese le quali spesso sono state incentivate dall'alterazione a cui porta il consumo di alcolici, sarà in vigore da venerdì 25 giugno fino a lunedì 30 agosto, dalle 21 alle 7.

Non solo: nel medesimo periodo i titolari o gestori delle attività con vendita di beni alimentari di produzione propria potranno cedere per il consumo immediato sul posto, all'interno dei locali di vendita, bevande alcoliche di gradazione compresa entro il 6% sino alle ore 24, purché la cessione avvenga contestualmente alla vendita degli alimenti stessi.