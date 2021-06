MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo la bavarese alle fragole

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

la fragola

è il frutto della primavera, caratterizzato dal colore rosso vivo, dal profumo intenso e dal sapore dolce. In realtà, il vero frutto è dai minuscoli semini gialli che ne ricoprono la superficie. È un alimento della salute che incontra il gusto di grandi e piccini. Composta per la maggior parte di acqua (il 95%), è ricca di vitamina C, oltre che di ferro, sodio, potassio, rame, manganese, fosforo, calcio, fluoro, magnesio e di antiossidanti (gli antociani), responsabili della sua colorazione rossa.

BAVARESE ALLE FRAGOLE

Tempi

20 minuti + tempo di riposo (ca. 2 ore)



Ideale per…

merenda rinfrescante



Ingredienti (4 persone)

400 g di fragole

250 ml di bevanda vegetale di soia arricchita in calcio (latte di soia)

200 g di panna vegetale

100 g di zucchero

1 cucchiaino di agar agar in polvere

Procedimento

1.Stemperate un cucchiaio di zucchero con l’agar agar, mescolando bene per evitare la formazione di grumi

2. Scaldate il latte di soia in un pentolino e aggiungete lo zucchero, mescolando con una frusta

3. Aggiungete di seguito l’agar agar, quindi portate a bollore e abbassate la fiamma al minimo

4. Cuocete per ca. 5 min continuando sempre a mescolare

5. Lavate e tagliate le fragole, quindi frullatele

6. Aggiungete la polpa delle fragole nel pentolino, sempre mescolando e facendo sobbollire per qualche min

7. Aggiungete la panna vegetale, date un’ultima mescolata, quindi spegnete il fuoco

8. Versate il composto ottenuto in 4 bicchieri da mono-porzione e fate rassodare in frigorifero per almeno un paio d’ore

9. Servite decorando con delle fragole fresche





a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL TO5)

Una porzione di fragole soddisfa completamente il fabbisogno di vitamina C delle donne e circa l’80% di quello degli uomini: ricordiamo, però, che questa vitamina è molto sensibile a luce e calore. Il vantaggio di questo dolce al cucchiaio sta proprio nella cottura veloce delle fragole per usufruire al massimo di questa preziosa vitamina, che ci aiuta a combattere gli agenti patogeni esterni come l’influenza. Sempre le fragole, con la loro dolcezza naturale, ci aiutano a limitare la quantità di zucchero aggiunto. Il “latte di soia” è la bevanda che, nutrizionalmente, assomiglia di più al latte vaccino per la ricchezza di proteine e il basso contenuto di zuccheri; la versione arricchita di calcio contribuisce a un pieno di prezioso minerale a favore del benessere di ossa e denti sani. L’agar agar, infine, è un ottimo addensante completamente vegetale, privo di calorie (funziona solo con liquidi caldi, ecco perché il nostro composto della ricetta va portato a leggero bollore).

Se avanza?

Versatela in un guscio di miglio soffiato compattato con il cioccolato fondente per ottenere delle crostatine veg senza cottura!