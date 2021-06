"Riforma complessiva e strutturale per risolvere le vertenze locali". Il 26 giugno i sindacati savonesi in piazza a Torino

Una delegazione dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil di Savona parteciperà sabato 26 giugno alla manifestazione in piazza a Torino nell’ambito della mobilitazione nazionale unitaria “Ripartiamo, insieme” a sostegno delle proposte sindacali necessarie per la ripartenza.

Accanto alla richiesta della proroga del blocco dei licenziamenti almeno fino al 31 ottobre per consentire un graduale accompagnamento a coloro che non intravvedono ancora la possibilità di riprendere la propria attività lavorativa, tante sono le proposte sindacali su cui Cgil, Cisl e Uil invitano da mesi il Governo a confrontarsi per ricostruire un Paese più competitivo a seguito degli effetti della pandemia: lavoro, coesione e giustizia sociale rappresentano i temi fondamentali su cui concentrare l’attenzione.

"Si tratta di una piattaforma articolata che traguarda una riorganizzazione complessiva del nostro Paese frutto di anni di elaborazione e mesi intensi di confronto e che spazia dalla riforma degli ammortizzatori sociali alla gestione del PNRR, dalle pensioni al fisco, dalla sanità alla non autosufficienza, dall’occupazione alla scuola, dai rinnovi contrattuali alla salute e sicurezza" spiegano in una nota i segretari provinciali Andrea pasa, Simone Pesce e Gianni Mazziotta.

"Secondo il sindacato confederale si tratta di un’occasione unica che il nostro Paese non deve sprecare per creare le basi di un rilancio competitivo senza precedenti e superare le gravi disuguaglianze ed inefficienze determinatesi negli anni" aggiungono.