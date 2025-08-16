Savona, lieve superamento del valore massimo di ozono nella centralina Varaldo

Nella giornata di giovedi 14 agosto, è stato rilevato un superamento della soglia di informazione dell’ozono (pari a 180 µg/m3 sulla media oraria) nella postazione di Savona Varaldo (in via Amendola).
A comunicare il lieve superamento della soglia Arpal. Alle 13.00 due giorni fa infatti si era attestata a 182 ug/m3 alle ore 13:00.
"I valori in Liguria possono essere consultati in tempo reale sul sito di Agenzia (tutti gli orari espressi in ora solare) o nei bollettini di qualità dell'aria, validando i dati misurati il giorno prima" spiegano da Arpal.