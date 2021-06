Finale, la poesia diventa solidarietà: presentato il libro "L'altra goccia" del finalese Nicola Steduto

Saranno i chiostri di Santa Caterina in Finalborgo, luogo di cultura e di serenità ad ospitare questa sera, alle ore 18.30, la presentazione del libro di poesie scritte dal finalese Nicola Steduto dal titolo "L'altra goccia".

Si tratta di una raccolta di piccole opere scritte nel corso degli anni dall'autore per raccogliere fondi da donare alla città. Tutto il ricavato derivante dalla vendita sarà infatti gestito direttamente dalla Consulta del Volontariato che cercherà, come sua abitudine, di soddisfare esigenze del territorio, soprattutto in questo difficile anno caratterizzato dalla pandemia Covid.

L’iniziativa è portata avanti col patrocinio del Comune di Finale Ligure. Sarà il consigliere delegato alla Cultura e giornalista Pier Paolo Cervone a intervistare l'autore e gli ospiti invitati per l’occasione.