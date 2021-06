Campo nomadi Savona, Caprioglio: "Non si poteva attendere ancora sussistevano problemi di sicurezza"

"Tengo a precisare come non si sia trattato di uno sgombero ma di una attività finalizzata, esclusivamente, a eliminare strutture abusive, non autorizzate e neanche autorizzabili, che erano state oggetto di ordinanza sindacale regolarmente notificata mesi fa e mai ottemperata dai diretti interessati".

Cosi il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio precisa in merito alla rimozione delle baracche abusive presso il campo nomadi della Fontanassa.

"Per tutte le famiglie con fragilità, che occupano i manufatti abusivi, sono stati messi a disposizione alloggi di Arte ristrutturati, avendo anche attenzione a non dividere il nucleo familiare di 12 persone. Preciso, inoltre, come si sia arrivati a tale intervento a seguito di reiterati atti amministrativi e ripetuti incontri negli scorsi mesi, in comune e presso l'area, con le persone interessate".